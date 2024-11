L'attesissima sfida tra Inter e Napoli finisce con un pareggio. Ecco come Yann Sommer ha analizzato la prestazione dei nerazzurri: "Abbiamo giocato un gran secondo tempo. Il Napoli non ha avuto occasioni, ad eccezione di quella finale. Prendiamo questo punto, è un buon punto. Abbiamo avuto tante occasioni per segnare, al di là del rigore. Almeno 3-4. Il Napoli non ha mai tirato in porta".

"Nell'ultima settimana abbiamo speso tanto e guadagnato punti importanti. Sapevamo sarebbe stato difficile contro un Napoli che si difende bene. Ci sarà il tempo per riposare. Alcuni giocatori andranno in Nazionale. Ci rivedremo e lavoreremo per guadagnare altri punti. La stagione è lunghissima, con tantissime partite da giocare. Sul gol forse non abbiamo difeso bene. Non è facile. Dobbiamo riposarci. Non è facile giocare ogni tre giorni a questi livelli ma ci piace così", ha ricordato Yann Sommer.