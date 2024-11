Spalletti: “Mi emoziona entrare nella Hall of Fame del calcio italiano”

Lo ha affermato Luciano Spalletti che è entrato ufficialmente a far parte della Hall of Fame del calcio italiano

"Mi emoziona avere un riconoscimento di questo livello, pensando a tutti quelli che mi hanno preceduto, e a quelli che erano seduti vicino a me stasera".

Lo ha affermato Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio, che oggi è entrato ufficialmente a far parte della Hall of Fame del calcio italiano, nella categoria 'allenatore', in una cerimonia che si è tenuta al centro tecnico federale di Coverciano a Firenze.