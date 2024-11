«Nuovo stadio? Sono ottimista per il percorso del nuovo San Siro, ma ci sono state sempre tante sorprese in passato, per questo teniamo ben aperta la porta di San Donato». Lo ha detto Paolo Scaroni, presidente del Milan , durante Sport Industry Talk a Roma , forum al quale ha partecipato anche il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta .

«Stiamo valutando l'ipotesi del 2018, ovvero trasformare l'area di San Siro con un nuovo impianto ma mantenendo alcune caratteristiche architettoniche. Se Milan e Inter faranno un nuovo stadio, deve essere il più bello del mondo. Non è San Siro a essere iconico, sono Milan e Inter che lo hanno reso tale», ha aggiunto il presidente dei rossoneri che poi si è soffermato anche sui temi della governance calcistica: «Chiedevamo di avere un ruolo proporzionato al fatto che il calcio italiano vive dei proventi della Serie A. Abbiamo ottenuto tutto quello che ritenevamo giusto? Magari no, ma dei passi in avanti li abbiamo fatti. Non è dai bisticci tra Serie A e Figc che vengono i benefici», ha concluso.