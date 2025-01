Sarebbe meglio investire subito su Frattesi o cercare un ricambio di Koné e investire poi col nuovo allenatore?

“Sono un sostenitore dell'idea che la squadra debba essere ragionata sulle caratteristiche dell'allenatore che vuoi prendere. Magari poi ci sono giocatori che vanno bene anche per il futuro. Mi ha stupito che in Inter-Empoli Frattesi non abbia fatto neanche un minuto, può giocare da mezzo destro o anche sottopunto quindi dalla Roma potrebbe essere considerato un investimento. Il prestito, però, non avrebbe senso”.