Intervistato da Il Messaggero, Andrea Stramaccioni , ex allenatore dell'Inter , ha raccontato così il suo passaggio dalla Roma in nerazzurro: "Io mi sono sposato il 1 luglio 2011, esattamente il primo giorno in cui dopo 6 anni di Roma sono diventato un tesserato dell'Inter. A quei tempi la nuova proprietà del club giallorosso - erano appena usciti i Sensi - non prese bene il fatto che passassi all'Inter.

Beh, nonostante questo clima, i miei ragazzi fecero qualcosa di straordinario: tutti in tuta della Roma si presentarono a mia insaputa al mio matrimonio, al Castello di Bracciano, per esserci in un momento importante per la mia vita e soprattutto per salutarmi. Alessio era davanti a tutti e in chiesa, durante la cerimonia, lesse una preghiera per me e mia moglie a nome della squadra. Fu una grande sorpresa e non mi vergogno a dire che in quel momento mi emozionai tanto e non trattenni qualche lacrima".