Tesser: “Lotta scudetto? L’Inter ha qualcosa in più. Napoli e Atalanta…”

“Qualche squadra ce l’ha più lunga, ma la rosa del Napoli non è proprio corta secondo me. Evidentemente proveranno a metter mano ancora alla rosa nelle prossime sessioni di mercato. In un organico servono tutti gli effetti, poi la gestione cambia da allenatore ad allenatore. Generalmente ruotano sempre quei 15-16 giocatori. Anche l’Inter ieri ha fatto una rotazione ampia, ma poi quando ci sono le partite importanti gioca sempre la stessa squadra”.

Chi ha qualcosa più del Napoli in termini di rosa?

“L’Inter sicuramente. La Lazio, ad esempio, per me non lo è. L’Atalanta ha una rosa al livello del Napoli, non la vedo più forte. Più che altro ha uno stato mentale diverso da un paio d’anni, ma non ha un organico più forte del Napoli. Ha un’ottima squadra e fa uno dei calci più belli d’Europa”.