Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha parlato a DAZN dopo il successo per 2-0 della sua squadra sul Milan all'Allianz Stadium, nella sfida valida per la 21esima giornata del campionato di Serie A.

“Lavoriamo tutti i giorni per vincere. Ogni momento, è un grande lavoro per fare la partita di oggi. Oggi abbiamo fatto un’ottima partita. Non possiamo fare un riassunto solo del giorno della partita. Si vince così col lavoro quotidiano di questi ragazzi che stanno crescendo, lavorano con tanto impegno, superando tantissime difficoltà. Questa è la ricompensa”.