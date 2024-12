“Penso che sia normale, la frustrazione esiste da parte di tutti, in primis dai giocatori perché sanno perfettamente che possiamo fare meglio. Serve rimanere uniti e insieme, pensando di cambiare la storia già dalla prossima partita. Quando troviamo squadre che attaccano meno e noi dobbiamo prendere iniziativa fatichiamo, oggi siamo andati in vantaggio ma non siamo stati capaci di chiuderla”.

“Guardare la classifica oggi non è la cosa migliore che possiamo fare, non dobbiamo rimanere nella posizione che occupiamo oggi. Abbiamo un livello per il quale dobbiamo essere più in alto, questa non è la nostra realtà. Dobbiamo concentrarci, solo lavorando giorno per giorno possiamo migliorare e cambiare questi risultati. Oggi le critiche sono giuste perché non siamo dove dobbiamo essere”.