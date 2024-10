Intervenuto ai microfoni di Prime Video al termine di Young Boys-Inter, Thuram ha parlato così del match vinto in extremis:

"Una partita difficile contro una squadra veramente forte, con un pubblico incredibile, abbiamo spinto e siamo contenti di questa vittoria. Gol più importante? I gol sono sempre importanti, sono molto contento per il gol e per la vittoria. I nostri tifosi spingevano, aspettavano una vittoria e gliel'abbiamo data. Adesso devo andare ancora a fare i blocchi in campo, ho giocato poco"