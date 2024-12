Al termine della grande vittoria dell'Inter in casa della Lazio per 6-0 ha parlato uno dei protagonisti della gara dell'Olimpico

Al termine della grande vittoria dell'Inter in casa della Lazio per 6-0, ai microfoni di Dazn, ha parlato uno dei protagonisti della gara dell'Olimpico, Marcus Thuram autore dell'ultimo gol dei nerazzurri:

"Ho imparato a fare gol guardando i video di Bobo. Importante per noi venire qui e fare una grande partita contro una grande squadra. Siamo contenti per questa vittoria. Grazie Calha me lo aveva detto".