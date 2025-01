Al termine della gara tra Inter-Monaco, Marcus Thuram ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni dell'attaccante nerazzurro: "Abbiamo lavorato bene in Champions, siamo concentrati. Le partite di Champions sono sempre dure, abbiamo fatto questo girone con grande fiducia. Migliore Inter della stagione? Non lo so, abbiamo iniziato bene, sapevamo che era una partita importante per noi e volevamo partire forti. Obiettivo in Champions? Vediamo il sorteggio, sarà sicuramente una partita difficile".