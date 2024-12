Altro gol da vero numero nove per Marcus Thuram, ormai un vero e proprio centravanti fra i primi in Europa

"Sono arrivato qui che non avevo ancora giocato in questo ruolo, ho iniziato a farlo qui. Sono cresciuto, ci sono ancora tantissime cose che devo imparare, ma sto lavorando duramente in allenamento e sto seguendo i consigli dei compagni, soprattutto da Lautaro e Arnautovic, che sono attaccanti con più esperienza di me. Parma? Squadra speciale per la famiglia, sono nato lì. Questa squadra ha un posto speciale nel suo cuore, fa effetto giocare contro di loro ma sono contento di aver segnato".