Luca Toni, opinionista su Prime Video in occasione di Inter-Arsenal, è andato in controtendenza rispetto agli altri opinionisti. Tutto questo dominio dell'Arsenal alla fine ha prodotto veramente poco in termini di occasioni.

"A me sembra che l'Arsenal sia stato veramente poco in fase offensiva. Nessuno che provava a saltare l'uomo, solo Saka qualche volta. Tanti cross a difesa schierata, l'Arsenal ha creato pochissimo grazie alla fisicità e alla bravura dell'Inter in difesa. L'Arsenal poteva giocare 6 ore e non avrebba mai fatto gol. L'Inter era proprio cattiva, hanno fatto solo cross semplici per i difensori dell'Inter. L'Inter ha sofferto ma non ha sofferto occasioni, Sommer non ha fatto parate", la sentenza dell'ex bomber della Fiorentina.