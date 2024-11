Alla vigilia della gara col Montenegro, Vincenzo Montella ha parlato in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni del c.t. della Turchia che ha confermato l'assenza di Calhanoglu domani per infortunio. "Abbiamo tante assenze, alcune già prima della prima partita. Non ci sarà Hakan per infortunio che è un giocatore che sposta gli equilibri di una delle migliori squadre d'Europa, così come sposterebbe gli equilibri di qualsiasi nazionale. Il ruolo da allenatore è sempre da parafulmine per qualsiasi cosa non vada come si pensa. Allenare la nazionale lo è ancora di più, c'è un seguito di un intero paese".