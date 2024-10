Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, ha parlato anche di Gaetano Oristanio, acquistato in estate dall'Inter

Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l'Atalanta in campionato, Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, ha parlato anche di Gaetano Oristanio, acquistato in estate dall'Inter:

"Me lo auguro. Ha grandi potenzialità e deve dare continuità, che non ha avuto nel secondo tempo. Ha sempre giocato con poca continuità in passato, ma i ragazzi di qualità vanno messi nelle migliori condizioni".