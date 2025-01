Ventola, a Radio Nerazzurra, ha commentato così: "Antonio è così, o c'è il sole o la luna, o è bianco o nero. Su Barella e Leao, lo spiega bene. Su Barella ci scorniamo sempre anche con Lele, Cassano ha un'idea di calcio da Barcellona, come Pedri e Gavi che sono più tecnici. Gli vogliamo far capire che anche Barella è cresciuto tantissimo, anche Spalletti lo fa giocare trequartista a volte. Se fai il trequartista vuol dire che hai tecnica. A lui di base non fa impazzire, non gli piace neanche Bellingham.