"Oggi penso sia giusto chiedere scusa ai nostri tifosi. Oggi non siamo degni di questo stadio, di questi tifosi che sono venuti a vedere questo spettacolo indecoroso. Mi verrebbe da dire che siamo anche partiti bene, ma... L'avevamo preparata per non dare profondità, e invece prendevamo un gol a ogni verticalizzazione. Andremo in ritiro a tempo indeterminato, finché non mettiamo a posto le nostre cose e torniamo a un livello accettabile. Abbiamo prestato il fianco a uno squadrone come l'Inter. Rimarremo in ritiro finché non torneremo a essere quelli che siamo".