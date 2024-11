“È un ragazzo giovane, che ha dimostrato di essere forte. Non è facile convivere con la necessità di tenere concentrati i nostri calciatori, anche se non è facile. Sappiamo che i giocatori giovani e forti hanno delle richieste. Il Verona è una squadra che nel mercato deve vendere, ma noi dobbiamo essere bravi a convivere con questa situazione. Belahyane ha dimostrato qualcosa di importante. Se fosse per me io li tratterrei tutti, ma ci sono situazione che vanno oltre. Vedremo a gennaio quale sarà la cosa migliore per il bene del Verona. Le valutazioni le fanno chi compra, poi sarà anche il presidente a decidere”.