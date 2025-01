Christian Vieri si aspetta una bella partita, stasera. Il derby di Supercoppa terrà con il fiato sospeso i tifosi di Inter e Milan. Ecco come l'ex bomber nerazzurro ha analizzato la sfida: "L'Inter si dovrà rifare. I rossoneri? Sono riusciti a vincere una partita che sembrava persa. Normale che Sergio lavorerà più sulla testa che sul fisico. Lautaro fa un po' più di fatica. Se un attaccante ha due-tre occasioni da gol non bisogna dirgli niente. Anche con l'Atalanta ha avuto due-tre occasioni. Vedo che sta bene mentalmente, deve continuare a lavorare come sta facendo ora. Di Biagio? La palla me la dava male, ci insultavamo in campo. Ho chiamato Recoba e gli ho detto: 'Ho fatto 120 gol e 100 me li hai fatti fare tu'. Adesso queste cose le vedo".