A bordocampo a San Siro prima del fischio d'inizio di Inter-Juventus, Christian Vieri, doppio illustre ex, ha parlato così del big match del Meazza:

"Dimarco? Fortissimo, ha un grandissimo piede, sa segnare e far segnare. Sono contento per lui. Inter-Juve è la partita che vuoi giocare. Io quando mi allenavo spingevo sempre di più perché volevo fare gol in queste partite. Ti danno una grande motivazione".