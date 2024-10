Il tecnico della Juve ha vinto scudetto e Champions in nerazzurro e lei no, eppure dai tifosi è sempre stato più amato Zamorano di Thiago Motta... Come lo spiega?

«Non solo Thiago, tanti hanno vinto e sono giustamente apprezzati, ma sono consapevole di avere con il mondo nerazzurro un legame diverso, speciale. La gente non giudica solo per i trofei, ma per il sudore: non dico che gli altri non dessero tutto, anzi, ma il guerriero Zamorano per il nerazzurro sarebbe stato davvero pronto a tutto».