Cinque su cinque in Youth League per l'Inter Primavera di Zanchetta, che batte per 3-2 anche il Lipsia. Ecco le considerazioni di Zanchetta dopo il match:

"Se me lo avessero detto, ci avrei scherzato su (sul percorso in Youth League, ndr). Ma dobbiamo essere orgogliosi di ciò che stiamo facendo, anche in campionato. Finora abbiamo fatto tante partite importanti. Come dico sempre, abbiamo qualità e i ragazzi che la stanno facendo vedere. E questo non è sempre facile. Approccio ottimo, prima del loro gol abbiamo creato sei grandi occasioni. Partita fatta bene fin dall'inizio contro una squadra fisica, che giocava più in verticale rispetto al solito. I ragazzi ce l'hanno messa tutta, non sono riusciti prima a metterla dentro per centimetri. Ai ragazzi all'intervallo ho detto di mantenere l'equilibrio".