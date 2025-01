Piotr Zielinski ha analizzato la vittoria dell' Inter contro lo Sparta Praga ai microfoni di Inter TV: "È stata una partita dominata dall'Inter. Il risultato 1-0 nasconde sempre il rischio di pareggiarla. Per fortuna non è successo. Potevamo chiudere prima ma siamo soddisfatti dei tre punti. Segnale di una squadra matura? Questa è la nostra forza. È mancata un po' la finalizzazione. Conta la vittoria alla fine.

"Come è andato il secondo tempo da regista? È andato bene. Dovevo far girare un po' la squadra, credo di aver fatto bene. Tutti sono stati bravi, si sono messi a disposizione. Siamo tutti soddisfatti di quello che abbiamo fatto, ma soprattutto dei tre punti. Tutti quanti sapevamo che questa partita era importante per la classifica. Manca un'ultima partita, ci dobbiamo confermare così da essere tranquillissimi di andare avanti. Si giocherà ogni tre giorni. È importante per tutti gli impegni che abbiamo", ha concluso Zielinski a Inter TV.