Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, l'ex portiere Dino Zoff ha parlato della lotta scudetto in Serie A e delle squadre che si daranno battaglia:

Equilibrio in vetta? Credo che Milan e Juventus possano rientrare a pieno titolo nella corsa scudetto e recuperare il gap esigue con chi le precede. Certo, in questa stagione ci sono delle Outsider come Lazio e Fiorentina che vorranno dare battaglia. Sulla carta l’Inter ha qualcosa di più ma a prescindere da questo l’equilibrio continuerà”