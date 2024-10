Chiusa la due giorni di Champions, domenica va di scena Inter-Juve. Anche se il campionato è ancora lungo, cosa può dire questa partita?

«Presto non direi, o meglio, presto se si considera il risultato finale della lotta scudetto. E lo dico perché queste sono partite importantissime, in cui il risultato è fondamentale per dare tante certezze e sicurezze in più, per contro quella che perde potrebbe avere qualche contraccolpo. Per questo, ripeto, quello di domenica lo ritengo uno scontro diretto molto importante».