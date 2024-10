Goran Pandev ha analizzato la sfida di Champions League in programma oggi a Berna tra l'Inter e lo Young Boys. Questo il focus dell'ex giocatore nerazzurro in collegamento con Inter TV: "Campo sintetico? Molto diverso dall'erba. Mi ricordo i quarti di finale a Mosca. Stasera si deve ripartire bene, cambi di direzione e passaggi devono essere più precisi per abituarsi subito. Partire forte subito. Stasera è una partita molto importante per l'Inter. Indossare questa maglia vuol dire che ogni tre giorni devi giocare e devi portare trofei a casa. Ci sono grandissimi campioni. Anche se è una partita insidiosa, stasera, se parte subito bene e concentrata l'Inter può fare una grande partita. Turnover? Mi aspettavo tutte queste rotazioni. Non c'è tanto tempo per recuperare tra una partita e l'altra".

"Mi piace Taremi davanti, il ragazzo sta facendo cose impressionanti in CL. È un grandissimo attaccante. Spero che l'Inter parta subito forte e che chiuda subito la partita. Tre punti stasera sono fondamentali. Taremi è un grandissimo attaccante, che può giocare in coppia con tutti: complimenti a tutti per averlo acquistato. Come si allena la concentrazione? A questi livelli bastano 30 secondi per prendere gol. L'Inter in CL si è comportata bene, ha difeso con tutta la squadra. Secondo me devono fare così: pressare alto e non concedere nulla. Essere concentrati più di 90 minuti. Dietro Pavard e de Vrij sono abituati a giocare in Europa. La concentrazione non si deve perdere neanche per 30 secondi. Bisseck? Mi ha sorpreso tantissimo. Un difensore molto abile e molto veloce. Su campi così fa la differenza. Il ragazzo fa ottime cose, spero continui così. Mi piace moltissimo, Simone quest'anno gli sta dando la possibilità di giocare di più. Sommer? Ha una tecnica incredibile. Frattesi? È cresciuto tantissimo, sente la fiducia del mister e di tutto l'ambiente. Come vede lui gli spazi sono in pochi in Europa a vederlo. Trovare la porta e il gol. Le statistiche nella Nazionale di Spalletti sono una roba incredibile. Con l'Inter sta facendo grandi cose. Stasera punto tutto su di lui, me lo sento che farà gol", ha concluso Goran Pandev.