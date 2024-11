Come riferisce la Gazzetta dello Sport, sarà lui a prendere in consegna Romelu Lukaku:

"Il grande ex sarà preso in consegna da Acerbi, l’uomo che ha fermato Haaland (due volte) e lo stesso Lukaku, cancellato pure lui due volte un anno fa: il grande saggio della difesa, al rientro dall’infortunio di metà ottobre all’Olimpico, è una garanzia — Inzaghi lo ha tirato a lucido proprio per la supersfida da scudetto —, ma a supportarlo dovranno essere almeno in tre, se non quattro: Calhanoglu arretrando centralmente, e poi Bastoni e Mkhitaryan da sinistra, sulle zolle dove il belga tende a deviare quando attacca la profondità".