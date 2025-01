"In ogni caso occorrerà mettere a fuoco l’entità del nuovo ko, e incrociare le dita: se c’è un vero irrinunciabile lì in mezzo, è proprio Calhanoglu, e la prestazione disastrosa di Asllani è lì a dimostrarlo. A Inzaghi le soluzioni non mancano — in regia si sono alternati anche Barella e Zielinski — ma insomma, con Calha alla guida è tutta un’altra Inter. E il crollo di ieri, con rimonta incorporata, è un campanello di allarme che risuonerà dall’Arabia fino ad Appiano: Calhanoglu non è solo l’interruttore della manovra, è il primo, preziosissimo schermo difensivo del quale Simone non può fare a meno per non compromettere gli equilibri della sua Inter", sottolinea La Gazzetta dello Sport.