Dopo l'assenza in Coppa Italia con l'Udinese, Barella ha pienamente recuperato dal problemino avuto all'Olimpico contro la Lazio. Quasi certamente sarà in campo dal 1' questa sera a San Siro per sfidare il Como, squadra che nel suo passato significa molto.

"C’è un ex un po’...nascosto di questo Inter-Como. Nicolò Barella ha giocato nella squadra lombarda per sei mesi: nel gennaio 2016 il Cagliari lo diede in prestito proprio al Como in Serie B, nella speranza di vederlo valorizzato. E andò così: per Barella 16 gare e due assist", racconta La Gazzetta dello Sport.