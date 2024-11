"Il capitano azzurro, soprattutto nella prima mezzora soporifera di partita per l'Italia, ha provato a trascinare i compagni lottando alla sua maniera, cercando di sradicare i palloni dai piedi degli avversari, mordendo loro le caviglie e tenendo alta la tensione mentale con un paio di proteste convinte. Al suo attivo, Barella ha anche un paio di serpentine. Non sono esattamente nel suo bagaglio tecnico, ma la posizione di trequartista richiede anche questo tipo di adattamenti. Ecco, il ruolo. Calcare l'erba in zolle cose trafficate e piene della fisicità dei francesi è stato un compito assai arduo, tanto che l'interista è stato più volte costretto ad abbassarsi in fase d'impostazione per giocare il pallone. E non si è mai risparmiato. Per Simone Inzaghi la conferma che Barella, in qualsiasi posizione lo si schieri, dà sempre il massimo.", analizza il Corriere dello Sport.