Il suo lavoro all'Inter è innegabile e tutti, anche chi in alcuni momenti è stato più scettico nei suoi confronti, stanno riconoscendo a Simone Inzaghi di aver lasciato un'impronta indelebile nella storia nerazzurra. È quello che continua a fare ogni giorno col suo lavoro alla Pinetina.

Il tecnico si è dimostrato poco legato alle apparenze, concretissimo in campo e nella cura dei dettagli, altrettanto pratico nel modo di comunicare. Prossima tappa per lui la trasferta contro il Bayer, una gara che potrebbe permettergli di continuare un percorso netto in Champions e pensare con serenità alla qualificazione.