Se sognava di stregare definitivamente la dirigenza dell'Inter, difficile ci sia riuscito. Jaka Bijol andrà comunque giudicato al di là di ciò che ha fatto ieri in Inter-Udinese, se effettivamente dovesse rientrare nei piani del club nerazzurro per le prossime sessioni di mercato. Di certo, quella di ieri al Meazza, non è stata la sua miglior partita.

"Non fa una bella figura in uno stadio che potrebbe essere presto il suo. Inspiegabilmente, non segue Arnautovic sull’1-0. Sostituito all’intervallo", ha scritto il Corriere dello Sport di oggi a proposito del difensore dei friulani. 5 in pagella per lui.