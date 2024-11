Ora lo si può tranquillamente affermare: l'Inter ha stravinto la scommessa Yann Bisseck. Preso a 7,5 milioni dall'Aarhus, infatti, il giovane difensore tedesco ha nel giro di un anno e mezzo conquistato tutti a Milano, facendo crescere in maniera esponenziale il suo valore. Tanto che adesso è una vera e propria certezza della difesa di Inzaghi, come ha dimostrato anche la prestazione contro l'Arsenal:

"Yann Bisseck ha fugato ogni dubbio, conquistando tutti all’Inter. E non solo. Sbarcato a Milano due estati fa come jolly di mercato dal rapporto qualità-prezzo potenzialmente eccezionali, oggi è una certezza dei nerazzurri. E il valore del suo cartellino si è almeno quintuplicato. Col ragazzo che ha superato appieno l’adattamento alla Serie A e alle grandi partite internazionali, dando pure totali rassicurazioni sulla sua integrità fisica, visti i gravi infortuni subiti in un passato ormai lontano".