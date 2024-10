Tajon Buchanan è pronto finalmente a tornare a lavorare in gruppo, avvicinando così il suo rientro in campo a disposizione dell'Inter

In anticipo su tutte le tappe e le tabelle previste al momento della rottura della tibia in Copa America con il suo Canada, Tajon Buchanan è pronto finalmente a tornare a lavorare in gruppo, avvicinando così il suo rientro in campo a disposizione dell'Inter. Come riferisce Tuttosport, infatti, tra mercoledì e venerdì l'esterno nerazzurro dovrebbe nuovamente allenarsi con i compagni: