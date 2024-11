Il centrocampista dell'Inter, dopo il problema avuto in Nazionale, si sottoporrà ad accertamenti per capire la reale entirà del problema

Rientrato a Milanio, Hakan Calhanoglu si sottoporrà oggi a ulteriori accertamenti per capire l'entità del suo problema muscolare. Il centrocampista pensa di essersi fermato in tempo, ma solo oggi si saprà se potrà prendere parte alle prossime gare con la maglia dell'Inter.

"È il giorno della verità: oggi, a quattro giorni dagli esami strumentali fatti in Turchia, Hakan Calhanoglu si sottoporrà a nuovi accertamenti con l’Inter e il club nerazzurro potrà mettere meglio a fuoco l’entità dell’infortunio accusato dal centrocampista in nazionale. Se i controlli di oggi confermeranno quanto emerso dai primi esami, Inzaghi potrebbe riavere a disposizione Calha per martedì, in occasione della sfida con il Lipsia in Champions (il turco salterebbe solo la trasferta di sabato a Verona, a meno di colpi di scena improbabili)", si legge su La Gazzetta dello Sport.