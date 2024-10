«Stavamo controllando la partita, come era stato per quasi tutto il match, invece nel finale c’è mancato un pizzico di lucidità – racconta l’olandese -. Sono state troppe le situazioni di uno contro uno sbagliate». Il riferimento è alla fase difensiva. «Era la nostra qualità. La facevamo al meglio, in particolare come squadra. Adesso, invece continuiamo a concedere gol. Dobbiamo parlarne insieme e impegnarci per migliorare». Nel frattempo, però, il Napoli ne ha approfittato, piazzando lo scatto in classifica. «La stagione è ancora lunga, siamo ancora all’inizio – ribatte il tiro Dumfries -. Vero che abbiamo perso dei punti, ma non manca il tempo per migliorare quello che non va. Dobbiamo guardare a noi stessi e basta. Adesso, però, dobbiamo cercare di vincere gli scontri diretti»"