Nerazzurri in campo nel pomeriggio in uno stadio che nelle ultime stagioni ha regalato grandi soddisfazioni

Il match Fiorentina-Inter di oggi alle 18 si preannuncia come una sfida affascinante. L'Inter cerca di scrivere una pagina di storia della Serie A. La squadra di Inzaghi, come ricorda il Corriere dello Sport, ha vinto le ultime quattro trasferte contro la Fiorentina, e se dovesse ottenere il quinto successo consecutivo oggi, diventerebbe la prima squadra nella storia della competizione a riuscirci.

Questo dato evidenzia non solo la solidità dei nerazzurri nelle ultime stagioni, ma anche la capacità di sfruttare al meglio il proprio gioco lontano da San Siro, un aspetto che potrebbe essere cruciale nella corsa al titolo. Un motivo in più per puntare al successo.