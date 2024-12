Il mirino del quotidiano su uno dei migliori in campo in Inter-Udinese di ieri sera

Nell'Inter che ieri sera ha battuto l'Udinese negli ottavi di finale di Coppa Italia, non sono di certo mancate le buone notizie. A partire dal risultato, rotondo e mai in bilico. Ma le risposte date da alcuni nerazzurri, nel dettaglio, rappresentano indicazioni importanti per Simone Inzaghi anche in vista del prosieguo della stagione.

E' importante, perché in calendario così fitto di impegni, servirà l'aiuto di tutti. L'allenatore nerazzurro, dunque, sa di poter approfittare di una profondità di rosa così adeguata. In mezzo al campo, ad esempio, ha spiccato la qualità delle giocate di un giocatore in particolare. "Gestisce il pallone con con grande serenità: tecnicamente è una spanna sopra tutti gli altri", scrive il Corriere dello Sport a proposito di Piotr Zielinski. Il polacco ha manovrato con la disinvoltura di chi possiede mezzi importanti e sa come utilizzarli. Buon per Inzaghi.