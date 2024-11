Quindi, se quella prima rete la segna Lukaku o qualche suo compagno, diventa difficile anche per i nerazzurri. C’è un dubbio che Conte si porta dietro, un dubbio che stride col suo calcio: quando il Napoli prende gol, ne prende tanti tutti insieme, tre dal Verona al debutto, tre dall’Atalanta nell’ultima partita. Nelle altre dieci gare appena due reti. Ma se parliamo di stranezze, ce ne sono anche sull’altro fronte: in Champions, dopo quattro partite, solo Inter e Atalanta non hanno preso gol, in campionato, come detto, i nerazzurri ne hanno incassati 13, più di uno ogni 90' per una difesa (oggi all’ottavo posto) che nel campionato scorso dopo 11 giornate aveva subìto 6 reti, meno della metà di oggi".