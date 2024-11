L'effetto della grandinata nerazzurra su Verona è un weekend da vivere in pieno relax. Ci saranno sì da valutare le condizioni di Acerbi e Lautaro, ma la vittoria dell'Inter sposta l'attenzione al momento sulle altre impegnate nella bagarre di vertice in Serie A. Napoli in primis, impegnata nel pomeriggio contro la Roma. Si legge infatti sul Corriere dello Sport:

"L’Inter torna da Verona con un sacco di belle notizie a cominciare dal primo posto in classifica in attesa di Napoli-Roma di oggi. È una squadra che sta bene, che ha tanta forza dentro, in campionato delle ultime otto partite ne ha vinte sei e pareggiate due segnando 21 gol, in Champions ha sempre vinto, tre su tre. Discorso opposto sull’altro fronte. Già prima di prenderne cinque dai nerazzurri, il Verona aveva la peggiore difesa, ora i gol sulla sua schiena ricurva sono diventati 32, troppi davvero. Il rimedio per il club è mandare la squadra in ritiro".