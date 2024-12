Massimo risultato, con il minimo sforzo. L'Inter ha fatto una partita seria, conducendola senza rischi e portando a termine il discorso qualificazione. Come fanno le grandi, pur privata di diversi titolari. Su questo aspetto torna il Corriere dello Sport in edicola stamattina: "Con in campo tutte le seconde linee o quasi (unica eccezione Bastoni), l’Inter mette sotto l’Udinese e si prende i quarti di Coppa Italia, dove, a febbraio, ritroverà la Lazio battuta 6-0 lunedì scorso.

I nerazzurri non sono stati spettacolari come all’Olimpico, ma non si sono nemmeno fatti incartare dai friulani (anche Runjaic ha schierato diversi rincalzi), se non per la fase centrale del primo tempo. Ma una volta sbloccato il risultato hanno controllato senza mai rischiare, al netto della sassata di Tourè al 90’. Seppure né Taremi (palo) né Lautaro si siano sbloccati, l’ulteriore buona notizia per Inzaghi è che non si sia fatto male nessuno".