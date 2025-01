"Non male per un campionato poco “allenante”. Cinque squadre in questa Champions, la prospettiva di qualificare cinque squadre anche nella prossima. Così almeno dice la classifica attuale del ranking Uefa: Inghilterra prima, Italia seconda. Il club in più andrebbe oggi a Premier e Serie A. Meglio non illudersi naturalmente: mancano le due giornate dei gruppi, i playoff e tutta l’eliminazione diretta, inoltre ai punti della Champions, i più “pesanti”, si aggiungono quelli di Europa League e Conference. Ma siamo in piena corsa", spiega La Gazzetta dello Sport.