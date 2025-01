Champions, il sogno possibile delle 4 sorelle. All’Inter potrebbero bastare…

Il sogno non è poi così impossibile per Inter, Milan, Juve e Atalanta: ovvero entrare nelle prime 8 e accedere direttamente agli ottavi di Champions League. "L’Italia ha un’idea meravigliosa in testa: piazzare quattro squadre nelle prime otto, le magnifiche che eviteranno la trappola dei playoff a febbraio. Non è probabile, ma neppure impossibile. La nuova formula può non piacere, ma ha aumentato l’incertezza e mandato in crisi diverse big, dal Real Madrid al City. Ancelotti e Guardiola vivono giorni complicati. Bisogna stare attenti ai dettagli e alla differenza reti. Il maxi girone è spietato e può inghiottirti", sottolinea il Corriere della Sera.