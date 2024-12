Dalle colonne de La Repubblica, Paolo Condò analizza il nuovo corso del Napoli di Conte. Dopo 14 giornate, gli azzurri sono in testa alla classifica. "Da qui alla fine del girone d’andata il Napoli affronterà due sole squadre dell’alta classifica, la Lazio in casa domenica dopo il curioso prequel di coppa giovedì all’Olimpico, e la Fiorentina in trasferta all’inizio di gennaio. Rispetto alle sue rivali non dovrà sobbarcarsi il viaggio in Arabia Saudita per la Supercoppa, che non è pesante in sé quanto nella fatica di dover poi recuperare il match di campionato (e Milan e Inter ne avranno due). Il Napoli a Torino ha vinto bene giocando molto bene, e dando l’impressione di governare ogni situazione di campo — tranne la chance concessa a Coco, ma una ci sta — perché già provata in allenamento. Ed è questa sicurezza a comunicare la cifra del lavoro di Antonio Conte. Non tanto quello astratto sullo stile di gioco, quanto quello concreto sulle situazioni, che sono tante e di tanti tipi, e che cinque sedute di allenamento alla settimana addestrano assai meglio di due (quelle a disposizione di chi giocale coppe)".