"I tifosi sono divisi, non proprio equamente. Da un lato quelli che lo hanno accusato di aver abbandonato la nave alle prime difficoltà finanziarie, di non essersi voluto scorciare le maniche e lavorare in ristrettezze. Insomma un traditore. O uno juventino: è lo stesso per buona parte dell’ambiente interista. Anche Moratti parlò di scarso attaccamento (poi Conte disse che i due si erano chiariti). Dall’altra parte, oggi minoranza, quelli che gli hanno invece riconosciuto che senza di lui l’Inter non avrebbe mai vinto né il primo né il secondo scudetto (quello con Inzaghi). E nemmeno in finale di Champions sarebbe arrivata. Perché senza di lui la ricostruzione sarebbe stata molto più complessa, per non dire impossibile".