Il big match tra Napoli e Inter è ancora lontano, ma per ora sono queste due squadre a contendersi la prima posizione. Inzaghi vuole il bis, Conte è in cerca di vendetta dopo essersi lasciato in malo modo con il club nerazzurro.

"Non che Simone Inzaghi non sappia infuriarsi quando serva, ma le pareti di Appiano tremano ancora nel ricordo di Antonio Conte. Oggi i rapporti tra il vecchio generale e l’Inter tutta sono freddini, se non gelidi, ma è il loro crudele rendez-vous scudetto a far salire la temperatura e a rompere un muro di (apparente) indifferenza. Quando a novembre Conte è tornato da sfidante napoletano a San Siro non aveva ricevuto né fischi né omaggi, come se niente fosse passato sotto a quei ponti. Poi a fine partita ha eccitato gli animi contrapposti parlando di arbitri e Var. Il passato, però, qui complica tutto: la porta sbattuta in faccia da Antonio dopo il tricolore 2021 non è mai andata giù né al tifoso medio né ai dirigenti nerazzurri. In quel momento Conte pensava che il ciclo fosse già finito, ma il meglio doveva ancora venire", racconta La Gazzetta dello Sport.