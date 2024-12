Il Tucu sembrava completamente ai margini e in cerca di una squadra in estate, ora sta trovando spazio ed è in buona condizione

Stagione lunghissima, per questo Inzaghi sta coinvolgendo tutta la rosa e sta cercando di far sentire tutti importanti. C'è bisogno di tutti. Anche di chi sembrava sul piede di partenza, Inzaghi sta riuscendo nell'impresa di rendere tutta la rosa partecipe.

"Non solo parole, il tecnico l’ha dimostrato con i fatti. L’ultima conferma porta il nome di Correa, che ora - incredibile solo a pensarlo, riavvolgendo il nastro a poche settimane fa - sta facendo rimpiangere il fatto di non averlo inserito in lista Champions. Il Tucu è in rimonta nelle gerarchie offensive, recuperato sotto il profilo mentale e anche dal punto di vista tecnico. La risalita è sempre possibile, a volte basta giusto una scintilla, come quella trovata da Correa a Verona", sottolinea La Gazzetta dello Sport.