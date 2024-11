Sarà comunque molto importante. Inter-Lipsia non avrà il sapore di uno scontro diretto, ma rimane comunque un ostacolo insidioso da superare per i nerazzurri verso la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League. Con i vari scontri diretti in programma, potrebbe permettere di avvicinare ancora di più l'obiettivo. Di questo parla il Corriere della Sera in edicola oggi. Si legge infatti:

"È una giornata chiave per la classifica di Champions, ricca di scontri diretti, di alta quota o di elevato lignaggio come Liverpool-Real, Bayern-Psg, Sporting-Arsenal, ma anche Barcellona-Brest. Avrebbe potuto esserlo pure Inter-Lipsia ma non è colpa dei nerazzurri se i tedeschi sono tra i flop più eclatanti delle prime quattro giornate: a San Siro si sfidano così una delle cinque squadre imbattute (e una delle due con l’Atalanta a non aver subito gol) e una delle cinque che non hanno ancora racimolato la miseria di un punto".