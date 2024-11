"Abbiamo vinto 7 delle ultime 8 partite, anche se non sembra…". Con quella stilettata in conferenza stampa, Simone Inzaghi ieri ha voluto rivendicare il percorso della sua Inter. Se lo è sentito di fare perché evidentemente ha percepito che nell'ultimo periodo si sia parlato un po' troppo di ciò che manca e troppo poco di ciò che però di buono è stato fatto.

Sul punto torna anche il Corriere della Sera: "La frase è elegantemente polemica, ma Inzaghi per primo sa che la sua squadra — soprattutto per motivi contingenti come gli infortuni — ha mostrato una certa fatica in questo ultimo blocco di partite a salire ancora di livello, sempre tenendo come riferimento quello — altissimo — della scorsa stagione. Ma nulla vieta di dare una decisa sterzata già in queste due grandi notti ravvicinate a San Siro, anche con Bastoni, Dimarco, Barella, Mhkitaryan e Thuram che potrebbero partire dalla panchina".