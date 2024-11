«FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Antonio Conte. Tutto il Club desidera ringraziare Antonio per lo straordinario lavoro svolto, culminato con la conquista del diciannovesimo Scudetto. Antonio Conte rimarrà per sempre nella storia del nostro Club». L’Inter e Conte si lasciarono così il 26 maggio 2021. Non arrivarono nemmeno a mille giorni di te e di me. Furono poco più di settecento. L’inizio fu il 31 maggio 2019. Una relazione impossibile da definire. Non sarà stato amore, di certo non è stato un calesse. Direbbero gli anaffettivi che il rapporto Inter-Conte è la fotografia del calcio professionistico: un contratto di lavoro, molto ben retribuito. Tesi che però non convince".